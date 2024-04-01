Александр Моор продолжает работать в районах, где наблюдается большой паводок

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Уровень воды в реке Ишим снова вырос на всех ключевых точках сразу, как и прогнозировали гидрологи. В с. Ильинка за прошедшие сутки плюс 4 см, в Ишиме плюс 13 см, в с. Абатское плюс 12 см, в с. Викулово плюс 74 см.

Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает работать в районах, где наблюдается большой паводок. Глава региона отметил, что если в Викулово паводок только пришёл, то выше по течению наблюдается уже повторный подъём уровня воды.

В Абатском река Ишим выше 12 м. Дует юго-западный ветер, который формирует волну. Это создает большую нагрузку на насыпи и дамбы. Третьи сутки продолжается укрепление федеральной трассы.

"Река Тобол в настоящее время растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды. Если Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи, то Тобол наоборот замедлился. Вблизи села Упорово уровень воды составляет на сегодня 708 см, есть запас по высоте насыпей. Максимум здесь ожидаем 30 апреля", - рассказал Александр Моор.

Также губернатор сообщил, что по первоочередным выплатам принято 132 заявления, все они уже отработаны.