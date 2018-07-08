День семьи, любви и верности отметили в Тобольске

kudatumen.ru kudatumen.ru

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Тобольска широко отметили День семьи, любви и верности.

Тобольские семьи приняли участие в конкурсе рисунков "Моя любимая семья", выставке фотографий "Ромашка в ладошках", мастер-классах, познавательных лекциях. В рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР в центре прошла акция "Семейное фото". 9 июля состоится праздничная конкурсно-игровая программа "Я и моя семья". Сотрудники центра с удовлетворением отмечают, что с каждым годом День семьи, любви и верности приобретает все большую популярность, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Соб. инф.