В Тобольске на фестивале футбола отберут талантливых игроков в Академию ЦСКА

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Фестиваль футбола "ЦСКА, ВСЕ СЮДА!" пройдет на стадионе "Тобол" в Тобольске 23 сентября. Там отберут юных талантливых игроков в Академию ПФК ЦСКА. У юных тоболяков будет возможность показать свою технику и спортивную подготовку тренерам, сообщает пресс-служба СИБУРА.

Гостей мероприятия ждут площадки с аквагримом, текбол, панна-футбол, бампербол, манеж для киберспорта с играми в FIFA. Отметим, фестиваль организован совместно с Агентством стратегических инициатив, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.