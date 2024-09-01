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В Тобольске на фестивале футбола отберут талантливых игроков в Академию ЦСКА

Спорт, 17:46 20 сентября 2024

СИБУР | Фото: СИБУР

Фестиваль футбола "ЦСКА, ВСЕ СЮДА!" пройдет на стадионе "Тобол" в Тобольске 23 сентября. Там отберут юных талантливых игроков в Академию ПФК ЦСКА. У юных тоболяков будет возможность показать свою технику и спортивную подготовку тренерам, сообщает пресс-служба СИБУРА.

Гостей мероприятия ждут площадки с аквагримом, текбол, панна-футбол, бампербол, манеж для киберспорта с играми в FIFA. Отметим, фестиваль организован совместно с Агентством стратегических инициатив, администрацией Тобольска и компанией СИБУР.

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