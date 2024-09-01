Клининговая служба Тюмени выплатит компенсацию своей работнице

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Трудовые права 27-летней работницы клининговой службы защитила прокуратура в Тюмени. Индивидуальный предприниматель, оказывающий государственному учреждению по договору услуги по уборке помещений и прилегающей территории, с 1 февраля 2024 года допустил женщину к работе. Однако трудовой договор с женщиной не заключил, зарплату за март и апрель выплачивал не в полном объеме, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки прокуратура округа доказала наличие трудовых отношений и невыплату зарплаты. Ведомство обратилось в суд с требованиями о признании отношений трудовыми, внесении соответствующих записей в трудовую книжку, расчете и уплате страховых взносов и налоговых платежей, взыскании задолженности по заработной плате, компенсации в связи с ее задержкой и морального вреда.

Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.