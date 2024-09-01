В Тюменской области отмечен рекордно низкий уровень безработицы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

0,26 % составляет уровень безработицы в Тюменской области. В этом статусе зарегистрированы 1,9 тыс. жителей региона, приводит данные департамент труда и занятости населения.

С января по 19 сентября в органы занятости за содействием в поиске работы обратились 35,7 тыс. человек, трудоустроены – 28 тыс.

Работодатели заявили 23,2 тыс. вакансий. Наибольшая доля предложений о работе в строительной сфере - 3,5 тыс. Еще 11,2 тыс. – в образовании, профессиональной, научной и технической деятельности, на обрабатывающих производствах, в АПК, лесном комплексе, охотничьей сфере, рыболовстве и рыбоводстве, госуправлении, обеспечении военной безопасности.