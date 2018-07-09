В Югре группировка за кражу нефти пойдет под суд

фото прокуратуры ХМАО-Югры фото прокуратуры ХМАО-Югры

Участники организованной группы за покушение на хищение нефти в Нижневартовском районе предстанут перед судом, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Следствием установлено, что с мая по июль 2017 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, похищали нефть через несанкционированную врезку в нефтепровод, принадлежащий АО "Самотлорнефтегаз".

Часть похищенной нефти злоумышленники реализовали.

В июле 2017 года при очередной перекачке нефти из трубопровода в цистерну автомобиля участники организованной группы были задержаны на месте преступления.

В результате пресечения их противоправных действий удалось предотвратить ущерб нефтедобывающей компании в размере более 10 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.