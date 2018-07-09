Международная экологическая школа будет работать в Тазовском районе

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Международная летняя экологическая научно-образовательная школа начнет работу в Тазовском районе с 10 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

В работе школы примут участие ученые Тюменского государственного университета и Вестфальского Университета Мюнстера Германии, российские и германские студенты.

Как сообщили в департаменте по науке и инновациям ЯНАО, проект инициировал в 2017 году Институт ландшафтной экологии Университета Мюнстера совместно с Международной комплексной научно-исследовательской лабораторией по изучению изменения климата, землепользования и биоразнообразия Тюменского государственного университета. В 2018 году участники школы планируют продолжить начатые ранее исследования под руководством ведущих ученых - Андрея Юртаева из ТюмГУ, Рамоны и Виленда Хайм из Университета Мюнстера. С ними в Тазовской тундре будут работать семь студентов и магистрантов из России, а также пять студентов из Германии.

В ходе работы полевой школы студенты смогут набраться опыта полевых исследований, расширить мировоззрение и сформировать более глубокое представление об экологических процессах, протекающих в Арктике.