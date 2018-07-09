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Предприятия Тюменской области укрепляют взаимодействие с ООО "РН-Уватнефтегаз"

Губернатор, 13:49 09 июля 2018

admtyumen.ru

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с генеральным директором ООО "РН-Уватнефтегаз" Игорем Онешко. Руководители обсудили перспективы реализации на территории региона Уватского инвестиционного проекта. Одной из основных тем обсуждения стало сотрудничество предприятия с местными производителями товаров и услуг.

В рамках взаимодействия ПАО "НК "Роснефть" с правительством Тюменской области по расширению использования продукции и технологий местных предприятий 11 июля в тюменском технопарке состоится форум для потенциальных подрядчиков/поставщиков ООО "РН-Уватнефтегаз". Участники обсудят процедуры контрактования, потребность нефтедобывающего предприятия в материально-технических ресурсах на период 2019-2020 годов, а также планы по строительству объектов инфраструктуры на месторождениях Уватского проекта.

Отметим, ПАО "НК "Роснефть" активно способствует развитию местных предприятий, привлекая их в качестве поставщиков и подрядчиков. С 2015 года с тюменскими подрядчиками заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму около 118 млрд рублей. В настоящее время 239 организаций Тюменской области имеют действующую аккредитацию на участие в закупочных процедурах НК "Роснефть", из них 187 – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уватский проект является одним из приоритетных в портфеле активов ПАО "НК "Роснефть". За время его реализации экономика Тюменской области получила мультипликативный эффект в развитии машиностроения, внедрении современных технологий, создании новых рабочих мест.

admtyumen.ru

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# Александр Моор , Игорь Онешко , рабочая встреча , Роснефть , Уватнефтегаз

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