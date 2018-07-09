Сборная Ишимского района стала победителем Губернских игр

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Сборная Ишимского района одержала победу в общем зачете в первой группе Губернских игр "Тюменские просторы". Закрытие игр в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области прошло в Увате 8 июля, сообщает ЦСП72.

На втором месте в первой группе – Исетский район, на третьем – Викуловский район.

Во второй группе лучшей признана команда Калининского и Центрального административных округов Тюмени. Серебро – у спортсменов Тюменского района, бронза – у представителей Ленинского и Восточного административных округов Тюмени.

Всего в Губернских играх участвовали 27 команд, около 1,5 тыс. участников, которые соревновались в 12 видах спорта в течение 11 дней.

Напомним, Губернские игры проходили на нескольких спортплощадках Тобольска и Увата.