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На улице Николая Ростовцева в Тюмени запретят остановку транспорта

Общество, 09:06 10 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

На участке улицы Николая Ростовцева в районе домов № 23, 25 запретят остановку транспорта с 30 июля, сообщает управа Восточного административного округа Тюмени.

Запрет вводится для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности, сниженной из-за припаркованных транспортных средств вдоль проезжей части по ул. Н. Ростовцева.

На участке улицы будут установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" совместно со знаками дополнительной информации (табличками) 8.23 "Фотовидеофиксация". Решение принято на заседании территориальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Восточного административного округа администрации города.

Чтобы ознакомиться со схемой, можно "Скачать файл".

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# запрет , Николая Ростовцева , остановка

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