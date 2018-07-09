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Более ста человек эвакуировали из больницы в Тарко-Сале во время учения

Общество, 16:10 09 июля 2018

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

Более 100 человек, десять из которых маломобильные эвакуировали во взрослой поликлиники Таро-Сале спасатели во время внеплановый учений, сообщает управление МЧС России по ЯНАО.

По легенде учения, очаг возгорания был на первом этаже в кабинете врача-онколога. По сигналу тревоги посетители вместе с персоналом покинули помещение больницы. При эвакуации были задействованы все запасные выходы. Обесточив здание, пожарные приступили к выполнению работы. Они проверили кабинеты, устранили условное возгорание и обеспечили безопасность людей.

По результатам проведенной внеплановой тренировки по эвакуации людей из здания поликлиники, главный государственный инспектор по пожарному надзору Андрей Ивченков отметил ряд замечаний: "Личный состав больницы справился, все врачи, пациенты вышли, никого в здании не осталось. Имеются небольшие нарушения. Это, конечно, не выставленные посты безопасности, в первую очередь. Также не проведена перекличка личного состава, именно врачей, два нарушения имеется. Эта работа будет проводиться, и будем проводить ее постоянно".

фото ГУ МЧС России по ЯНАО

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# больница , Таро-Сале , эвакуация , Ямал

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