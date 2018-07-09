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Тюменские студенты могут пройти стажировку в Союзе "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia

Общество, 16:32 09 июля 2018

фото: euroelectrica.ru

Первые 25 студентов вузов и колледжей пройдут месячную стажировку в Союзе "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, сообщает Министерство просвещения.

Практиканты будут отрабатывать профессиональные навыки в рамках внутренних процессов работы движения WorldSkillsRussia. Первыми стажировку пройдут студенты из Челябинска, Тольятти, Ульяновска, Серпухова (Московская область) и Москвы. Их отобрали среди 60 кандидатов.

Программа в 2018 году проходит до начала учебного года. Летом студенты смогут узнать, как проходит деятельность WorldSkillsRussia изнутри, принять участие в ключевых проектах, пройти мастер-классы от ведущих сотрудников и усовершенствовать свои "мягкие навыки" (soft skills) в формате деловых игр.

Принять участия в стажировке могут и тюменские студенты. По вопросам необходимо обращаться по электронной почте.

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# WorldSkills Russia , стажировка

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