Два многоквартирных социальных дома строят в Аромашево

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Два 18-квартирных дома жилых дома строятся в с. Аромашево для переселения людей из аварийного жилья, детей-сирот, учителей и врачей. Об этом доложил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору глава администрации Аромашевского района Евгений Золотухин.

В ходе рабочего визита в муниципалитет врио губернатора побывал на строительных площадках. По словам Евгения Золотухина, планируемый срок ввода домов в эксплуатацию - август 2018 года.

"Во всех муниципалитетах региона мы планомерно занимаемся переселением людей из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2016 года. После ввода строящихся в райцентре двух многоквартирных домов в эксплуатацию в Аромашевском районе, эта задача будет решена", - отметил Александр Моор в беседе с журналистами.

Кроме того, строительство нового жилья в сельских районах позволяет привлечь высококвалифицированных врачей и педагогов, подчеркнул врио главы региона.

"Развитие здравоохранения и образования - одно из основных пожеланий сельских жителей. Я тоже убежден в том, что качество этих социальных услуг не должно сильно зависеть от того, где живет человек, в городе или в селе. Встретившись с жителями Аромашево, я в очередной раз убедился, что реализуемые региональным правительством социальные программы необходимы нашим землякам. Это значит, что мы на правильном пути", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко