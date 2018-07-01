Тюменские захоронения планируют оцифровать

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области создана рабочая группа, которая разработала модельную "дорожную карту" по вопросам погребения и похоронного дела, сообщает региональный департамент ЖКХ.

В 26 муниципальных образованиях региона созданы, либо наделены функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела 15 унитарных предприятий, 7 казенных (в Тюмени - 2), 1 бюджетное, 4 автономных учреждения - Комплексный центр социального обслуживания населения.

Следующий этап: формирование и ведение перечня кладбищ, мест захоронения, составление паспортов кладбищ на основе утвержденного органами местного самоуправления порядка проведения инвентаризации.

"До 2020 года должна завершиться инвентаризация кладбищ, к 2023 году - актуализированы данные о количестве мест захоронения. На основе данных, полученных по итогам инвентаризации, будет сформирован единый реестр мест захоронений, - говорит заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Алексей Майер. – Дополнительно в настоящее время рассматривается вопрос о создании в Тюменской области единой автоматизированной информационной системы в сфере погребения и похоронного дела. Наличие такой системы позволит усовершенствовать систему содержания и уборки кладбищ, а также облегчит родственникам поиск захоронений, сведения о которых у них по каким-либо причинам отсутствуют либо утрачены".

Регистрация права собственности муниципального образования на земельные участки под объектами ритуального назначения, включая неблагоустроенные (брошенные) места погребения, а также на здания и сооружения на территории указанных земельных участков – еще один пункт реализации дорожной карты. Он представляет собой достаточно сложный процесс и включает в себя кадастровые работы и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ритуального назначения, корректировку документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципалитета, а также перевод земельных участков под объектами ритуального назначения в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи…. и земли иного специального назначения". Реализовать эти задачи власти планируют в период 2018 — 2020 годы.