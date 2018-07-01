Призывные комиссии будут учитывать специальность призывников, полученную в ДОСААФ

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Подготовка в образовательные учреждения ДОСААФ России приравнена к подготовке в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии будут учитывать ее при определении вида и рода войск для службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

С 8 июля 2018 года, как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, изменился статус общественно-государственных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

С указанной даты, отмечено в сообщении, ДОСААФ России, стало основным субъектом военно-патриотического воспитания, и подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ. Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин (Федеральный закон от 27 июня 2018 г. № 166-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 15 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе").

Таким образом, данный федеральный закон существенно усиливает постановление правительства РФ от 28 ноября 2009 года № 973 "Об Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", а также дает право оборонному обществу на уровне федерального законодательства выстраивать отношения с министерствами и ведомствами.

Образовательные учреждения ДОСААФ России по Тюменской области ежегодно готовят более 500 специалистов по трем военно-учетным специальностям.

Подготовка проходит на базе девяти региональных образовательных учреждений ДОСААФ. В авиационно-спортивных клубах ДОСААФ области ежегодно около 800 человек из числа кадет получает первоначальную парашютную подготовку.