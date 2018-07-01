Дом для большой семьи: микрорайон "Южный" готов принять северян

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Микрорайон "Южный" в окрестностях Заводоуковска готов принять новоселов с Ямала.

155 площадок под индивидуальные жилищные постройки для многодетных семей Ямала в Заводоуковском городском округе были сформированы и поставлены на кадастровый учет в конце 2016 года. Каждый участок не менее 10 соток и пригоден для ведения приусадебного хозяйства - раньше здесь была пашня. По соседству лесной массив.

Сегодня здесь, как сообщил корреспонденту "Тюменской линии" первый заместитель главы Заводоуковского городского округа Игорь Денисов, построено 7,6 км сетей электроснабжения, построено 2,5 км дорог в щебеночном исполнении. Общая протяженность планируемых к строительству дорог составляет 13,659 км. Строительство дорог будет осуществляться в 4 этапа.

"В соответствии с программой газификации Тюменской области предусмотрено строительство сетей газоснабжения в микрорайоне в 2018 году к 155 земельным участкам, предоставляемых многодетным семьям Ямало-Ненецкого автономного округа в микрорайоне "Южный", - рассказал Игорь Денисов. - В настоящее время АО "Газпром Газораспределение Север" выполнены работы по устройству газопроводов 5,6 км, выставлено 155 подводов к земельным участкам".

За счет инвестиций ОАО "Тепло Тюмени" совместно с администрацией Заводоуковского городского округа разработана схема водоснабжения микрорайна.

Уже в 2018 году 90 многодетных семей Ямало-Ненецкого автономного округа получат землю в микрорайне "Южный".

"Документы по этим участкам подготовлены и направлены в администрацию Ямала, - рассказал заместитель директора департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. - 25 ямальским семьям эти участки понравились и они подали заявки на их получение. Все заявки одобрены".

Этот проект, по оценке специалистов, уникальный, поскольку правила постановки многодетных семей на учет, нормативы площади и инженерного благоустройства земельных участков определены законодательством одного субъекта страны – Ямало-Ненецкого автономного округа, а полномочия по предоставлению участков, их формированию, подготовке планировки лежат на Тюменской области.

Двум регионам удалось согласовать эти нормы в одном документе.

Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, предназначенных для предоставления многодетным семьям из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области проводятся в рамках программы "Сотрудничество".

Кроме строительной площадки в Заводоуковске, как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, обустраиваются еще два участка. Одна площадка находится в Тюмени по ул. Григория Алексеева. Из 125 участков 80 предназначается для многодетных семей Ямала. Планируемый срок разработки проектной документации и прохождения экспертизы - октябрь 2018 года.

Вторая площадка расположена в деревне Речкина Тюменского района, где планируется обустроить около 200 участков. Здесь проводят мероприятия по подготовке документации территориального планирования (включение площадки в генплан сельского поселения, разработка проекта планировки и проекта межевания), планируемый срок выполнения данных работ - август 2018 года.

Борис Олейник