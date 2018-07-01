Жители Муравленко страдают от подтоплений в домах после ливня

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

Огромные лужи затопили низкие участки городских дорог и дворов в Муравленко после ливня 9 июля. Коммунальная служба города едва успевает принимать звонки от горожан по вызволению из водного плена, сообщает ИА "Север-пресс".

"Сегодня в течение дня поступило 14 заявок от населения на откачку воды. Вчера был сильный дождь, такого давно не было, нам тяжело пришлось. Наши специалисты откачивали воду, а ее меньше не становилась, настолько сильный был ливень, что мы не справлялись. У нас на откачке воды сейчас работают две машины, сегодня уже справляемся. Дождя с утра не было, только с обеда небольшой. Немножко очередь есть, но в целом мы справимся", - сообщили в диспетчерской подрядной организации "Север".

Улицы города также затопило, как и дворы. Две машины откачивают воду на проезжей части улиц.

"Вся беда в недоделке ливневой канализации, она до сих пор у нас не объединена в единую систему, поэтому топит улицы. Вода не протекает в канализацию, а собирается на проезжей части. Вчера не справлялись, такой большой силы был ливень, что на месте откачки тут же собиралась новая лужа. Сегодня задачу решаем, откачиваем там, где накопилось много воды", - сказали в диспетчерской компании.

Между тем, жители города не теряют оптимизма и в соцсетях сравнивают малую родину с Венецией.