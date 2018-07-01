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На Ямале назвали победителя игры "Таежный герой"

Спорт, 17:16 10 июля 2018

Фото центра развития туризма Пуровского района

Рустам Мухаметьянов из пос. Ханымея Ямала признан победителем игры "Таежный герой" по итогам открытого голосования, сообщает ИА "Север-пресс".

В Пуровском районе завершилась спортивно-туристская игра "Таежный герой". В 2018 году она стала межрегиональным проектом и собрала молодежь из соседних уральских городов.

За звание "Таежный герой" боролось около 50 участников из Ямала, Югры, Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

Игру организовали вдали от Тарко-Сале. Молодые люди в течение трех дней проходили суровые, но интересные испытания: сооружали жилье из подручного природного материала, добывали еду, занимались постройкой плота и пробовали свои силы на полосе препятствий, которая составила 3,5 км.

"Участники из соседних уральских городов остались под большим впечатлением от самой игры и в шоке от наших комаров. В последний день соревнований пошел сильный дождь, который добавил сложности в преодоление очередного испытания. Зато каждый смог проверить себя на ловкость, смелость и мужество. Все уехали под большим впечатлением от Ямала и игры", - рассказал организатор мероприятия Дмитрий Ксенжук.

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# игра , таежный герой , Ямал

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