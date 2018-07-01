На Ямале назвали победителя игры "Таежный герой"

Фото центра развития туризма Пуровского района Фото центра развития туризма Пуровского района

Рустам Мухаметьянов из пос. Ханымея Ямала признан победителем игры "Таежный герой" по итогам открытого голосования, сообщает ИА "Север-пресс".

В Пуровском районе завершилась спортивно-туристская игра "Таежный герой". В 2018 году она стала межрегиональным проектом и собрала молодежь из соседних уральских городов.

За звание "Таежный герой" боролось около 50 участников из Ямала, Югры, Курганской, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей.

Игру организовали вдали от Тарко-Сале. Молодые люди в течение трех дней проходили суровые, но интересные испытания: сооружали жилье из подручного природного материала, добывали еду, занимались постройкой плота и пробовали свои силы на полосе препятствий, которая составила 3,5 км.

"Участники из соседних уральских городов остались под большим впечатлением от самой игры и в шоке от наших комаров. В последний день соревнований пошел сильный дождь, который добавил сложности в преодоление очередного испытания. Зато каждый смог проверить себя на ловкость, смелость и мужество. Все уехали под большим впечатлением от Ямала и игры", - рассказал организатор мероприятия Дмитрий Ксенжук.