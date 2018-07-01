Ольга Ройтблат: у пенсионной реформы есть существенные плюсы

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Значительное увеличение размера пенсии - один из существенных плюсов предстоящей пенсионной реформы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" высказала ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доверенное лицо Владимира Путина в Тюменской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Ольга Ройтблат.

"Если пенсия будет увеличиваться постоянно, я считаю, это замечательно. Сейчас у нас мизерные пенсии и зачастую люди занимаются нелюбимым делом, чтобы хоть как-то себя обеспечить", - отметила Ольга Ройтблат.

Она подчеркнула, что сейчас важно проводить серьезную разъяснительную работу. Нужно изучить опыт западных стран, ведь в некоторых из них вообще нет понятия – пенсия.

Ольга Ройтблат добавила, что о необходимости принятия пенсионной реформы в России говорили давно – 5-6 лет назад. Однако тогда никто ее не воспринял всерьез. Сейчас же, когда о принятии поправок заявил Дмитрий Медведев, идет активное обсуждение предстоящей реформы.

"Если проанализировать, то за время моего руководства в школе, а это более 30 лет, те, кому исполнялось 55 лет, не уходили на пенсию. Этих учителей мы называли "золотым фондом". И таких педагогов, которым за 60, много. В Институте 18 процентов людей пенсионного возраста, и работают они великолепно", - подчеркнула Ольга Ройтблат.

Она добавила, что работающий в пенсионном возрасте человек и живет дольше, потому что привык находиться в социуме. "Когда такие люди имеют возможность передать знания, опыт, у них и продолжительность жизни больше", - сказала она.