"Зори Тюмени" отметят юбилей масштабным концертом

Фото "Зори Тюмени" во ВКонтакте Фото "Зори Тюмени" во ВКонтакте

Легендарный Государственный ансамбль танца "Зори Тюмени" выступит в Тюмени с юбилейным концертом, посвященным 40-летию со дня основания коллектива 21 декабря 2018 года.

Об этом сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Ансамбль танца "Зори Тюмени" основан в 1978 году. Руководители ансамбля - заслуженные работники культуры России Галина и Валерий Арцеры.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов ансамбль танца "Зори Тюмени" является единственным профессиональным танцевальным коллективом Тюменской области, который за свою творческую жизнь побывал в 25 странах мира.

Основное направление в творческой деятельности коллектива - современная стилизация русского народного танца во всем многообразии его фольклорных особенностей. Творческую манеру ансамбля отличает яркость постановки, филигранность исполнения, умение постигать характерные национальные особенности танцевальной культуры разных народов, в том числе народов Тюменского Севера - ненцев, ханты, манси.

Сегодня участниками коллектива, в составе которого 35 человек, являются студенты и выпускники Тюменской государственной академии искусств и культуры.

Ансамбль танца "Зори Тюмени" побывал с гастрольными поездками в Польше, Испании, Англии, Франции, Германии, США, Швейцарии. Принимал участие в олимпийском круизе по городам Греции, Турции, Египта, участвовал в программе "Русского дома" на летних Олимпийских играх в Атланте, на праздновании 850-летия Москвы. В 1999 году представлял Россию на XXVII интернациональном фестивале в Мексике.

Борис Олейник