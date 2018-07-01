  • 11 июля 201811.07.2018среда
  • USD62,4442
    EUR73,3470
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

"Зори Тюмени" отметят юбилей масштабным концертом

Общество, 16:05 11 июля 2018

Фото "Зори Тюмени" во ВКонтакте

Легендарный Государственный ансамбль танца "Зори Тюмени" выступит в Тюмени с юбилейным концертом, посвященным 40-летию со дня основания коллектива 21 декабря 2018 года.

Об этом сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Ансамбль танца "Зори Тюмени" основан в 1978 году. Руководители ансамбля - заслуженные работники культуры России Галина и Валерий Арцеры.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов ансамбль танца "Зори Тюмени" является единственным профессиональным танцевальным коллективом Тюменской области, который за свою творческую жизнь побывал в 25 странах мира.
Основное направление в творческой деятельности коллектива - современная стилизация русского народного танца во всем многообразии его фольклорных особенностей. Творческую манеру ансамбля отличает яркость постановки, филигранность исполнения, умение постигать характерные национальные особенности танцевальной культуры разных народов, в том числе народов Тюменского Севера - ненцев, ханты, манси.

Сегодня участниками коллектива, в составе которого 35 человек, являются студенты и выпускники Тюменской государственной академии искусств и культуры.
Ансамбль танца "Зори Тюмени" побывал с гастрольными поездками в Польше, Испании, Англии, Франции, Германии, США, Швейцарии. Принимал участие в олимпийском круизе по городам Греции, Турции, Египта, участвовал в программе "Русского дома" на летних Олимпийских играх в Атланте, на праздновании 850-летия Москвы. В 1999 году представлял Россию на XXVII интернациональном фестивале в Мексике.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Виктор Новакаускас , Галина и Валерий Арцеры , Зори Тюмени , юбилей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 11.07.2018Тюменский анимационный фильм стал лучшим на фестивале в Крыму
16:38 11.07.2018Самый сильный человек планеты примет участие в турнире косарей
16:27 11.07.2018Более двухсот особо охраняемых природных территорий примут участие в конкурсе "Доброволец России – 2018"
16:16 11.07.2018В Тюменской области зарегистрированы первые отравления грибами