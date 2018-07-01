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В Югре стартовал конкурс "Созвездие мужества-2018"

Общество, 17:00 12 июля 2018

фото ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Конкурс профессионального мастерства "Созвездие мужества-2018" стартовал в Югре, сообщает управление МЧС России по ХМАО-Югре.

В ходе конкурса определят лучшего начальник караула, лучшего пожарного и лучшего работника пожарной охраны в 2018 году. Конкурс профессионального мастерства проходит ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". За звание лучшего по профессии будут бороться сотрудники и работники федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы.

Конкурс пройдет в три этапа: на первенство пожарно-спасательной части, на первенство отряда федеральной противопожарной службы и на первенство Главного управления МЧС России по Югре. Участники будут соревноваться в теоретической подготовке, а также сдаче нормативов по физической, пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке.

По словам заместителя начальника Главного управления Сергея Антонова, такие мероприятия позволяют совершенствовать профессиональное мастерство, повышать эффективность оперативно-служебной деятельности сотрудников противопожарной службы.

Победители конкурса представят Ханты-Мансийский округ на первенстве Уральского федерального округа.

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# конкурс , пожарные , Югра

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