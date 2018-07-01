Житель Югры в суде ответит за незаконно срубленные сосны

фото прокуратура ХМАО-Югры фото прокуратура ХМАО-Югры

Житель Советского предстанет перед судом за незаконно срубленные сосны на сумму около 70 тыс. рублей, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Установлено, что обвиняемый в мае без разрешительных документов на территории Арантурского участкового лесничества произвел незаконную рубку деревьев породы "сосна", причинив ущерб лесному фонду на сумму около 70 тыс. рублей.

Кроме того, осуществляя незаконную рубку деревьев, он нарушил режим природного парка "Кондинские озера" им. Л. Ф. Сташкевича, который является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Также в рамках уголовного дела прокуратурой заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.