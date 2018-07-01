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Тюменских школьников познакомят с "Бессмертной историей"

Общество, 08:27 13 июля 2018

Фото областного поискового отряда

Интерактивный семинар в рамках акции "Бессмертная история" познакомит тюменских школьников с Интернет-ресурсами, содержащими информацию об участниках Великой Отечественной войны. Он начнется в школе № 94 (проезд Солнечный, 24) 13 июля в 10 часов.

Участники семинара попробуют найти родных, узнать о том, где они воевали, какие награды получили. Ресурс помогает в поиске информации о тех солдатах Великой Отечественной войны, которые во время войны попали в плен или пропали без вести, узнать информацию о месте их гибели и захоронения, о полученных ими наградах.

Участники семинара проверят свои знания в исторической викторине и встретятся с автором идеи и первым организатором акции "Бессмертный полк" в Тюмени Геннадием Ивановым.

Значимость мероприятия отметил член регионального штаба "Бессмертный полк России", председатель тюменского отделения федерации компьютерного спорта России Роман Чуйко.

"Число людей, желающих знать историю своих родных, с каждым годом растет, но многие из них не знают, с чего начать поиск данных. Мы решили рассказать школьникам, где, на каких ресурсах эту искать информацию. Подрастающее поколение должно знать историю своей страны и своей семьи, это важно", - подчеркнул он.

Принять участие в акции могут все желающие.

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# акция , Великая Отечественная война , история , семинар

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