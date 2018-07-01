Танцевальный рекорд: горожан приглашают поучаствовать в флешмобе "Танцуй, Тюмень!"

Около 10 тысяч человек планируют принять участие в флешмобе "Танцуй, Тюмень!", который состоится на праздновании Дня города, 28 июля. Акция претендует на звание самой массовой в России: в 16 часов на всех площадках города взлетят квадрокоптеры и зафиксируют рекорд, рассказали в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Перед началом действа состоится репетиция на шести площадках города, среди которых площадь 400-летия Тюмени, тюменского технопарка, сквер Комсомольский, Цветной бульвар, сквер Депутатов, парк Заречный и набережная реки Тура. Начало репетиции - в 15 часов 30 минут.

Кроме того, партнер проекта – танцевальный клуб "Galla Dance" - проводит подготовительные занятия с опытным хореографом каждый четверг в 18 часов и каждую субботу в 12 часов в ТЦ "Калинка" (ул. Республики, 65, 3 этаж). Также разучить танец можно и на официальном канале "Ютуб".

Каждый участник получит промо-браслет, благодаря которому организаторы определят точное количество участников. После установления рекорда 28 июля в 16 часов 20 минут главный редактор Международного агентства рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов вручит официальным лицам сертификат об установлении рекорда.

Напомним, проект запустили в мае текущего года, официальным хештегом мероприятия является #танцуйтюмень. 3 июня состоялась генеральная репетиция на 52 площадках города, в которой приняли участие около 7 тыс. человек, а 23 июня в генеральной репетиции приняли участие более 1 тыс. выпускников тюменских школ. Специально для проекта "Танцуй, Тюмень!" написали песню, автором музыки которой выступил Сергей Трифонов, а автором текста Евгений Петропавловский.

Генеральными информационными партнерами выступают радио "Диполь ФМ" и телеканал "Тюменское время".