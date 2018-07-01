В Приморском крае спасли оставшегося без матери детеныша колонка

Фото парк "Земля леопарда" Фото парк "Земля леопарда"

Детеныша колонка, оставшегося без матери, спасли сотрудники приморского национального парка "Земля леопарда". Кроху обнаружили на автодороге, сообщает пресс-служба парка.

Неожиданную находку "Земле леопарда" преподнесла девушка, обнаружившая колонка размером с большой палец руки мечущимся в одиночестве посередине дороги. Шел дождь и, возможно, его вынесло на асфальт грязевым потоком. Посадив малыша в рукавицу, девушка принесла его в лабораторию в селе Барабаш.

Детеныша доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Колонок распространен на юге Дальнего Востока и в Азии, предпочитает селиться в лесах, около рек и озер, но иногда его можно встретить и в населенных пунктах, где хищник питается крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 см.

Фото парк "Земля леопарда" Фото парк "Земля леопарда"

"Мы впервые столкнулись с осиротевшим детенышем колонка, - рассказал Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда". – Было ясно, что этот зверек совсем молод и еще не может добывать пищу самостоятельно. Поэтому мы приняли решение на время отправить его на реабилитацию к нашим коллегам. Надеемся, что вскоре он вернется на "Землю леопарда" в добром здравии".

По оценке специалистов Центра реабилитации "Центр "Тигр" детеныш находится в хорошем физическом состоянии. Обычно в этом возрасте колонки ходят за матерью, которая добывает для них корм – мышей, птиц, лягушек и насекомых. Поэтому в Центре колонка обеспечили питанием в виде различного сырого мяса и "уже добытых" мышей.

"Колонок содержится в клетке, в которой уже сделал себе норку из сена, - говорит инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко. – Вероятно, ему потребуется пробыть в Центре около двух недель, после чего он сможет самостоятельно добывать пищу, и мы выпустим его на волю. Надеемся, что до этого у нас получится провести для него пробную охоту на мышь".