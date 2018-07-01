В Приморском крае спасли оставшегося без матери детеныша колонка
Детеныша колонка, оставшегося без матери, спасли сотрудники приморского национального парка "Земля леопарда". Кроху обнаружили на автодороге, сообщает пресс-служба парка.
Неожиданную находку "Земле леопарда" преподнесла девушка, обнаружившая колонка размером с большой палец руки мечущимся в одиночестве посередине дороги. Шел дождь и, возможно, его вынесло на асфальт грязевым потоком. Посадив малыша в рукавицу, девушка принесла его в лабораторию в селе Барабаш.
Детеныша доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Колонок распространен на юге Дальнего Востока и в Азии, предпочитает селиться в лесах, около рек и озер, но иногда его можно встретить и в населенных пунктах, где хищник питается крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 см.
"Мы впервые столкнулись с осиротевшим детенышем колонка, - рассказал Виктор Сторожук, инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда". – Было ясно, что этот зверек совсем молод и еще не может добывать пищу самостоятельно. Поэтому мы приняли решение на время отправить его на реабилитацию к нашим коллегам. Надеемся, что вскоре он вернется на "Землю леопарда" в добром здравии".
По оценке специалистов Центра реабилитации "Центр "Тигр" детеныш находится в хорошем физическом состоянии. Обычно в этом возрасте колонки ходят за матерью, которая добывает для них корм – мышей, птиц, лягушек и насекомых. Поэтому в Центре колонка обеспечили питанием в виде различного сырого мяса и "уже добытых" мышей.
"Колонок содержится в клетке, в которой уже сделал себе норку из сена, - говорит инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко. – Вероятно, ему потребуется пробыть в Центре около двух недель, после чего он сможет самостоятельно добывать пищу, и мы выпустим его на волю. Надеемся, что до этого у нас получится провести для него пробную охоту на мышь".