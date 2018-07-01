На Прянишниковских чтениях в Тюмени встретятся ученые - агрохимики из России и зарубежья

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VIII Сибирские агрохимические Прянишниковские чтения впервые в Тюмени соберут ведущих ученых агрохимиков со всей России 17 - 20 июля, сообщает управление информационной политики ГАУ Северного Зауралья.

Чтения пройдут в формате научно-производственной конференции "Плодородие почв и оценка продуктивности земледелия". Ее особенностью станет попытка найти комплексное решение основных проблем земледелия через совместное участие специалистов различных научных направлений. Научное сообщество представят академики, доктора, профессора в области агрохимии, мелиорации и земледелия. География участников обширна – Россия, Казахстан, Украина, Турция, Германия, Канада. Российскую науку представят ученые из Москвы, Новосибирска, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Красноярска и ближайшие соседи из УФО.

Ученые и практики также посетят опытное поле ГАУ Северного Зауралья, ООО "Агрофирма "КРиММ", Упоровский район. Они дадут оценку проектам тюменских ученых и производственников, которые связаны с улучшением плодородия почв и повышением продовольственной и экономической безопасности России.