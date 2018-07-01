Первый тюменский фестиваль садов AstraGarden откроется 15 июля

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Первый тюменский фестиваль садов AstraGarden откроется в Ива-парке садового центра "Астра" (2-й км дороги Тюмень – Луговое) 15 июля в 12 часов, сообщает администрация города.

Тюменские ландшафтные дизайнеры представят небольшие авторские сады как примеры оформления городских территорий.

С 10 часов будут организованы мастер-классы для профессионалов и любителей садов, цветов, растений и живописи, а также выставки-ярмарки и пленэр для художников.

В Ива-парке будут работать тематические мастер-классы и пройдут различные мероприятия: в 12 часов 30 минут – "Рисование на футболках" для детей; в 13 часов 15 минут – "Формировочная обрезка деревьев и кустарников"; в 13 часов 30 минут – "Секреты идеального газона"; с 14 часов 30 минут до 15 часов – "Топиарная стрижка" и многое другое.

Фестиваль продлится до 22 июля. С программой фестиваля можно ознакомиться здесь.