Спасатели предупреждают жителей Тюменской области об ухудшении погоды

фото ГУ МЧС России по Тюменской области фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Сильный дождь, гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидают жителей Тюменской области во второй половине дня 13 июля и ночью 14 июля, сообщает региональное управление МЧС России.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, которые могут быть вызваны штормовым ветром - обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

В экстренных случаях звонить по телефонам 101 или 112.