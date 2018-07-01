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Спасатели предупреждают жителей Тюменской области об ухудшении погоды

Происшествия, 14:32 13 июля 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Сильный дождь, гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидают жителей Тюменской области во второй половине дня 13 июля и ночью 14 июля, сообщает региональное управление МЧС России.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения рекомендовано организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, которые могут быть вызваны штормовым ветром - обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

В экстренных случаях звонить по телефонам 101 или 112.

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# ветер , град , ливень , МЧС

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