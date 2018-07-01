Александр Моор вручил ключи водителям новых машин службы социального такси

Фото пресс-службы департамента соцразвития Тюменской области Фото пресс-службы департамента соцразвития Тюменской области

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор вручил ключи от 30 автомобилей для обновления автопарка службы транспортного обслуживания отдельных категорий граждан "Социальное такси".

"Организация службы социального такси и приобретение для нее новых машин – это одно из важнейших направлений нашей региональной программы "Доступная среда", - подчеркнул Александр Моор. - Эти тридцать автомашин выполнены по специальному заказу, они оснащены современным оборудованием для передвижения в первую очередь маломобильных граждан, которые ездят на колясках. Более семи тысяч наших земляков пользуются услугами службы социального такси, и мы должны создавать для них комфортные условия для передвижения по своим нуждам – на лечение, на спортивные мероприятия, на вокзалы и в театры".

Врио губернатора отметил, что не только областной центр, но и самые отдаленные районы региона, города и поселки будут обслуживаться социальным такси и качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья будет на одинаково хорошем уровне и в городах и в муниципальных образованиях.

Служба "Социальное такси" действует в Тюменской области с сентября 2011 года. Она работает во всех муниципальных образованиях региона на базе учреждений социального обслуживания населения.

Транспортные услуги предоставляются инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, нарушениями зрения. Также допускается проезд с ними сопровождающих лиц. Услуги предоставляются бесплатно и без ограничений их количества.

Заказ можно сделать в рабочий день в соответствии с режимом работы учреждения по обращению граждан или их законных представителей как лично, так и по телефону. Заказ нужно оформить за пять дней до предполагаемой поездки. Это, как пояснили в департаменте социального развития, необходимо для формирования максимально эффективного графика работы спецавтотранспорта.

В Тюмени прием заказов на услуги социального такси организован по телефону 55-16-31, в муниципальных образованиях – в учреждениях соцобслуживания населения.

Борис Олейник