РЖД: перевозить детей без взрослых можно и в "Невском экспрессе"

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Услуга по организации перевозки детей без сопровождения взрослых доступна в скоростном поезде "Невский экспресс" сообщением Москва – Санкт-Петербург, сообщает РЖД.

Услуга доступна пассажирам в возрасте от 10 до 16 лет (включительно), для которых, согласно правилам перевозок пассажиров, оформляется взрослый билет и они имеют право путешествовать без сопровождения.

Родители или законные представители могут оформить услугу на Ленинградском вокзале Москвы и на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Оформление услуги возможно только при покупке билета на ребенка. Стоимость услуги – 1,5 тыс. рублей.

В день поездки необходимо прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда. На вокзале родителей и ребенка встретит сотрудник сервисного центра, юные путешественники будут размещены в зале повышенной комфортности до посадки в поезд. В вагоне поезда пассажиров проводят на место и помогут с размещением. Во время поездки условия проезда ребенка будут контролировать проводник вагона, прошедший специальный отбор, и начальник поезда. На станции назначения начальник поезда передаст ребенка встречающему, указанному родителями, обязательно проверив при этом документ, удостоверяющий личность.

Пока данная услуга в поездах АО "ФПК" предоставляется в пилотном режиме.