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Выставку на Текутьевском бульваре в Тюмени открыла великая княгиня Мария Романова

Общество, 15:26 13 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Выставку под открытым небом "Царская. История города – в истории улицы" торжественно открыли в Тюмени врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и Ее Императорское Высочество великая княгиня Мария Владимировна Романова.

Приветствуя горожан и гостей города, Мария Владимировна подчеркнула, что важно чтить и помнить историю своего города и страны.

"Очень приятно видеть эти прекрасные старинные фотографии. Все мы знаем, что в истории бывают светлые дни и тяжелые времена, тем не менее история есть и наши дети должны ее знать и ценить. Очень рада тому, как преобразилась Тюмень, всегда восхищалась городами, где много памятников. Это история, которую можно потрогать. Надеюсь, что наши дети будут помнить историю", - сказала великая княгиня.

Фото ИА "Тюменская линия"

Руслан Кухарук, открывая выставку, подчеркнул, что главная ее задача - показать историю центральной улицы города от момента ее создания до сегодняшнего дня. Фотографии обращают зрителя в прошлое, можно видеть, каким город был, когда появились первые снимки улицы, как он менялся и развивался, каким он стал сейчас.

"По большому счету мы видим, как менялась страна, как менялись люди в ней, и приятно осознавать, что уже есть большой интерес к выставке со стороны горожан и гостей города. Все-таки без прошлого нет настоящего. Думаю, это основная цель, которую преследует выставка. Тюмень стремительно развивающийся город, у нас строятся дома, развязки, появляются школы, детские сады. Но все это не было бы таким ценным, если бы тюменцы не любили свой город", - отметил Руслан Кухарук.

Фото ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что, несмотря на динамичное настоящее, тюменцы не забывают и о традициях. Фотовыставка как раз олицетворяет взгляд в прошлое. "Надеюсь, что всем, кто пришел на эту выставку, понравится тот экскурс в историю города, связь с сегодняшним временем", - добавил Руслан Кухарук.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Отметим, в основе выставки фотографии XIX-XXI веков с видами улицы Республики (Царской), где представлена жизнь города в исторической ретроспективе. Среди них много редких и интересных снимков, которые смело можно назвать шедеврами старинной фотографии. Выставка позволит тюменцам не только расширить свои познания в историко-краеведческом плане, но и восстановить былой облик нашего родного города на примере одной улицы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Первую экскурсию для гостей города провел известный тюменский историк, краевед Валерий Чупин. Работать выставочная экспозиция будет на Текутьевском бульваре до 28 июля. Посетить ее смогут все желающие. Кроме того, с помощью QR-кодов, размещенных на экспозиции, можно будет услышать авторский комментарий Валерия Чупина к фотоснимкам.

Любовь Голышева

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# выставка , День города , Руслан Кухарук

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