Выставку на Текутьевском бульваре в Тюмени открыла великая княгиня Мария Романова

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Выставку под открытым небом "Царская. История города – в истории улицы" торжественно открыли в Тюмени врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и Ее Императорское Высочество великая княгиня Мария Владимировна Романова.

Приветствуя горожан и гостей города, Мария Владимировна подчеркнула, что важно чтить и помнить историю своего города и страны.

"Очень приятно видеть эти прекрасные старинные фотографии. Все мы знаем, что в истории бывают светлые дни и тяжелые времена, тем не менее история есть и наши дети должны ее знать и ценить. Очень рада тому, как преобразилась Тюмень, всегда восхищалась городами, где много памятников. Это история, которую можно потрогать. Надеюсь, что наши дети будут помнить историю", - сказала великая княгиня.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Руслан Кухарук, открывая выставку, подчеркнул, что главная ее задача - показать историю центральной улицы города от момента ее создания до сегодняшнего дня. Фотографии обращают зрителя в прошлое, можно видеть, каким город был, когда появились первые снимки улицы, как он менялся и развивался, каким он стал сейчас.

"По большому счету мы видим, как менялась страна, как менялись люди в ней, и приятно осознавать, что уже есть большой интерес к выставке со стороны горожан и гостей города. Все-таки без прошлого нет настоящего. Думаю, это основная цель, которую преследует выставка. Тюмень стремительно развивающийся город, у нас строятся дома, развязки, появляются школы, детские сады. Но все это не было бы таким ценным, если бы тюменцы не любили свой город", - отметил Руслан Кухарук.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что, несмотря на динамичное настоящее, тюменцы не забывают и о традициях. Фотовыставка как раз олицетворяет взгляд в прошлое. "Надеюсь, что всем, кто пришел на эту выставку, понравится тот экскурс в историю города, связь с сегодняшним временем", - добавил Руслан Кухарук.

Отметим, в основе выставки фотографии XIX-XXI веков с видами улицы Республики (Царской), где представлена жизнь города в исторической ретроспективе. Среди них много редких и интересных снимков, которые смело можно назвать шедеврами старинной фотографии. Выставка позволит тюменцам не только расширить свои познания в историко-краеведческом плане, но и восстановить былой облик нашего родного города на примере одной улицы.

Первую экскурсию для гостей города провел известный тюменский историк, краевед Валерий Чупин. Работать выставочная экспозиция будет на Текутьевском бульваре до 28 июля. Посетить ее смогут все желающие. Кроме того, с помощью QR-кодов, размещенных на экспозиции, можно будет услышать авторский комментарий Валерия Чупина к фотоснимкам.

Любовь Голышева