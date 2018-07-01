Для маленьких тюменских театралов откроется интерактивная зона "Дорога снов"

фото МТЦ "Космос" фото МТЦ "Космос"

Для самых маленьких театралов в Тюмени фестиваль "Сны улиц" создает интерактивную зону "Дорога снов". Она откроется на уличной площадке молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) 15 июля, с 16 до 18 часов, сообщают организаторы.

Интерактивная зона рассчитана на самых маленьких зрителей в возрасте от 1 месяца — их ждут мягкий бассейн, ленточный лабиринт, пальчиковое рисование и зона развития мелкой моторики.

На уличной площадке дети вместе с родителями погрузятся в особенный мир проекта Baby-lab, который, к слову, впервые пройдёт на улице. Ребята постарше смогут разрисовать арт-объекты, которые украсят сам фестиваль 28 июля. Развлекать детей и их родителей будут актеры театральной студии "Все свои", а театр "Мимикрия" представит свою фотозону. Ранее идея детского театра, который позволяет зрителям включиться в процесс визуально, аудиально и тактильно, воплотилась в проекте Baby-lab молодежного театрального центра "Космос".

"Дети – неотъемлемая составляющая фестиваля "Сны улиц". Мы хотим показать, что он разнонаправленный, каждый на нем сможет найти что-то для себя. И чтобы презентовать часть активностей для детей, которые будут на самом фестивале, мы решили выйти на улицу с нашей интерактивной зоной", — рассказала руководитель проекта Baby-lab Виктория Заворотчева.

Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц" пройдет в Тюмени в сквере Комсомольском 28 июля в 14 часов. Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозонами и аллеей художников, а также 13 театральных трупп из Тюмени, Самары, Уфы, а также из Республики Беларусь, Испании и Португалии.