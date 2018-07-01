Александр Моор поручил держать на контроле вопросы строительства дома на улице Беляева

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Достройка проблемного дома на улице Беляева — общая задача. К такому мнению пришли участники рабочего совещания, состоявшегося в региональном правительстве под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора. Ввод многоквартирного дома N 23 на ул. Беляева в Тюмени в строй был задержан из-за возникшего крена.

Вывод о том, что завершение строительства и эксплуатация здания технически возможны, сделан на основании экспертизы, с результатами которой дольщиков ознакомила генеральный директор института "Тюменьгражданпроект" Любовь Колегова. По ее словам, 14- и девятиэтажные секции дома находятся в нормативном техническом состоянии и пригодны к вводу в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных работ.

"Были установлены маяки, на протяжении двух месяцев проверялась осадка фундаментов. Проводились геологические работы. Мы пришли к выводу, что здание отвечает требованиям безопасной эксплуатации. В результате работ, произведенных компанией "Геофонд", крен дома выправлен", - рассказала Любовь Колегова.

Для того, чтобы исключить осадку дома в дальнейшем, компании "Геофонд" предстоит выполнить еще ряд специальных работ, сообщил ее директор Яков Пронозин. Однако на сроках ввода дома в эксплуатацию это никак не отразится, заверил он.

Руководитель компании-застройщика "Новый город-Инвест+" Юрий Попов и представитель инвестора, заместитель генерального директора ОАО "Тюменская домостроительная компания" Дмитрий Антипов сообщили, что для завершения строительных работ потребуется совсем немного времени.

"Мы уже получили и изучили проектную документацию. На 16 июля запланированы рабочие встречи с предыдущими подрядчиками. Объем работ невелик, до 1 октября мы с ним справимся", - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Участники совещания ответили на вопросы дольщиков. Заместитель губернатора Евгений Заболотный, временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и начальник областного управления Госстройнадзора Сергей Бауэр заявили, что никаких трудностей и задержек с выдачей разрешения на эксплуатацию дома не будет. С графиками производства строительных работ дольщики смогут еженедельно знакомиться в Главном управлении строительства Тюменской области.

Александр Моор отметил, что есть все основания доверять "Тюменской домостроительной компании", поскольку она уже не раз принимала участие в решении проблем с долгостроями и всегда выполняла взятые на себя обязательства в срок. "Дольщики будут получать всю информацию о ходе работ. 1 октября - вполне реальный срок для завершения строительства дома на улице Беляева", - подчеркнул врио губернатора. В завершение совещания он дал поручение Главному управлению строительства Тюменской области держать на контроле все вопросы, связанные с этим объектом.