Агрохолдинг "Юбилейный" увеличивает посевные площади в Абатском районе

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

С 53 тыс. га в 2015 году до 67 тыс. га в 2018 году увеличилиск площади обрабатываемых пахотных земель в Абатском и Ишимском районах в результате строительства машино-тракторной мастерской, зерносушильных и складских объектов агрохолдинга "Юбилейный".

Об этом доложил временно исполняющему обязанности губернатора Тюменской области Александру Моору президент агрохолдинга Николай Мамонтов. Врио главы региона посетил сушильно-сортировальный комплекс в с. Конево в ходе рабочей поездки в Абатский район.

"Реализуя инвестиционный проект по строительству машинно-тракторной мастерской и сушильно-сортировального комплекса, за последние три года при поддержке муниципальной власти мы увеличили посевные площади зерновых в Абатском районе почти в два раза - с 10 до 19,9 тысячи гектаров, а также создали 97 новых рабочих мест", - рассказал Николай Мамонтов.

По его словам, вложения в каждый гектар новой пашни составили около 12 тыс. рублей. Кроме того, потребовались затраты на строительство производственных помещений и приобретение сельхозтехники. Общий объем инвестиций составил более 600 млн рублей.

В 2018 и 2019 годах агрохолдинг планирует инвестировать в растениеводство около 157 млн рублей, главным образом, на приобретение высокоэффективной сельхозтехники. В том числе в Абатский район планируется направить в 2018 году 40 млн рублей, в 2019 году - 15,0 млн рублей.

Напомним, агрохдинг "Юбилейный" занимается племенным мясным животноводством и растениеводством. В его состав входят Ишимский мясокомбинат и завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб".

"Увеличение посевных площадей и наращивание объемов производства сельхозпродукции - очень серьезная задача. Очень важно, что на территорию муниципалитета приходят солидные инвестиции и в сельской местности появляются новые рабочие места", - подчеркнул Александр Моор.

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко