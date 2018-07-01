Владимир Путин передал полномочия проведения чемпионата мира по футболу эмиру Катара

Фото с сайта bombardir.ru Фото с сайта bombardir.ru

Эмир Катара поздравил Путина и народ России с прекрасным проведением ЧМ-2018

Церемония передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году состоялась в Кремле в заключительный день мундиаля.

В торжественном мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает РИА Новости.

Во время церемонии Владимир Путин передал катарскому гостю футбольный мяч, которым сыграют сборные Франции и Хорватии в финальном матче ЧМ-2018.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу поздравил президента России Владимира Путина с прекрасным проведением нынешнего мундиаля, дополняет www.championat.com.

"Господин Путин, позвольте поздравить вас и ваш народ с прекрасным проведением чемпионата мира. Поздравляю вас от своего имени, имени всех любителей футбола и спорта с успешной работой. Надеемся, столь же успешно справимся и мы. Рассчитываем продолжить сотрудничество с нашими российскими друзьями в вопросе проведения чемпионата мира в 2022 году", — сказал эмир Катара.