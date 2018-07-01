Упавший с девятого этажа в Тюмени мальчик находится в реанимации

Фото ОКБ №2 Фото ОКБ №2

За жизнь ребенка, выпавшего из окна 15 июля в Тюмени, борются врачи. Семилетний мальчик находится в реанимации, сообщает областной департамент здравоохранения.

Трагедия произошла вечером в районе ул. Широтной. "Вызов поступил в 22 часа 15 минут, - рассказала пресс-секретарь департамента Александра Малыгина. - Медики прибыли на место через две минуты".

Бригада скорой доставила пострадавшего, мальчика семи лет, в ОКБ № 2. Ребенок с сочетанной травмой госпитализирован в отделение реанимации.

Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое. Пока врачи делают все возможное для спасения жизни маленького пациента, следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых.

Николай Ступников