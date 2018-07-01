Остров Вилькицкого очистят от мусора

фото ИА "Север-пресс" фото ИА "Север-пресс"

На очистку острова Вилькицкого понадобится три года. Для наведения порядка на острове будут привлечены волонтеры, сообщает ИА "Север-пресс".

"Его площадь в десять раз меньше Белого. Кроме того, весь мусор находится в одном месте, а не разбросан по всему острову. С него предстоит вывезти более тонны металлолома - ржавые бочки, станки, старую технику и груды металла", - рассказал директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров.

По его словам, главное в ближайшее время завезти специальную технику для транспортировки металла. Там же, как и на острове Белом, будет работать группа профессионалов.

Остров Вилькицкого интересен и в плане научного исследования. На нем начнут работать ученые и орнитологи. Они займутся изучением земельного покрова, растительности и животного мира.