Стартовало голосование за лучший рисунок конкурса "Доброта"

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Голосование за рисунки конкурса "Доброта" началось на портале "Тюмень – наш дом" 16 июля. На конкурс поступило более 30 работ, сообщает администрация Тюмени.

По словам организаторов творческого состязания, рисунки интересные, яркие и красочные, выполненные красками, карандашами, ладошками. Ребята проявили фантазию и умение, некоторые работы завораживают своей глубиной.

Наибольшее количество рисунков пришло в возрастную категорию "Дети до 6 лет". Они полны энергии и позитива. Проголосовать за рисунки можно на странице конкурса.

Закрытое голосование за конкурсные работы длится 7 календарных дней, начиная с 16 июля. Отдать голос за понравившуюся работу могут только зарегистрированные пользователи портала "Тюмень – наш дом", один голос с одного IP-адреса. Текущие итоги не будут отражаться в период голосования.