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Змея напала на мужчину в Ноябрьске

Общество, 13:43 16 июля 2018

Фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Змея напала на мужчину в Ноябрьске на озере Светлом 16 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

От транспортировки в больницу на скорой помощи он отказался, его доставляют близкие на своем транспорте в центральную городскую больницу.

У трехлетнего ребенка в Ноябрьске родители 15 июля обнаружили на ноге клеща. Удалили насекомого самостоятельно и вызвали скорую помощь. У ребенка началась токсико-аллергическая реакция на укус насекомого. После оказания неотложной помощи ребенка доставили в детское инфекционное отделение.

На 16 июля на Ямале зарегистрировано 25 завозных случаев укусов клещей, в том числе семь - в Ноябрьске, шесть - Новом Уренгое, по два укуса - в Лабытнангах, Муравленко и Пуровском районе, пять - в Губкинском и один - в Салехарде.

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# змеи , клещи , Ноябрьск , Ямал

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