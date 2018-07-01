Озеро Круглое прибрали ямальские пенсионеры в Тюмени

Землячество. Фото ИА "Тюменская линия" Землячество. Фото ИА "Тюменская линия"

Пенсионеры новоуренгойского землячества навели порядок на Круглом озере Тюмени.

Итогом коллективного часового труда стало более 30 мешков мусора. Это гораздо меньше, чем годом ранее, заявила опытный волонтер, заместитель председателя новоуренгойского землячества в Тюмени Галина Мирлушкина. Уже третий год добровольцы Ямала, участники программы "Волонтеры серебряного века" выезжают в парк им. Гагарина и ближайшую к нему местность, чтобы навести порядок. В июле энергичные пенсионеры выбрались на Круглое озеро, что находится в районе Мыса.

"Радует, что мусора гораздо меньше. В прошлом году можно было КамАЗом вывозить. Сейчас заметно, что люди стали жалеть природу, беречь ее от мусора. Прибрать территорию Круглого - это наша инициатива, наше поколение привыкло к коммунистическим субботникам", - рассказала Галина Мирлушкина.

Когда она жила в Новом Уренгое, тоже занималась экологическим волонтерством. Вспоминает, что на Ямале оттаивало в июне, когда уже все в отпусках. Потому в лес на уборку не выезжали. Отработав на полуострове 33 года, Галина Мирлушкина переехала в Тюмень.

Всего в Тюменской области 12 ямальских землячеств, а новоуренгойское – самое молодое из них, ему всего пять лет. Из 99 участников более 50 – активных выездных волонтеров. Средний возраст общественников – 65 лет. В дачный сезон многие оказываются за городом, потому в день уборки на озеро Круглое собрались около 25 человек. Инициативы молодых пенсионеров поддерживает правительство.

"Ежегодно я разрабатываю проект, отправляю его правительству Тюменской области и побеждаю. В 2018 году я выиграла 350 тысяч рублей – нам есть на что купить перчатки, мешки для мусора, нанять машину, а также обеспечить и другие формы нашей занятости", - пояснила Галина Мирлушкина.

Инициатор волонтерских проектов "Диалог поколений", "Волонтеры серебряного века" и "В ногу со временем" преисполнена сил в своем энергичном пенсионном возрасте. Она убеждена, что сидеть на месте нельзя.

"Чтобы не загнивать на пенсии, надо работать, быть активными! Нас очень хорошо поддерживал Владимир Якушев. Надеемся, что и Александр Моор поддержит. Когда Владимир Путин дал старт Году волонтера, мы стали участниками путинского направления, мы уже три года как "Волонтеры серебряного века" - давно уже в добровольцах", - заявила Мирлушкина.

Землячество. Фото ИА "Тюменская линия" Землячество. Фото ИА "Тюменская линия"

Ее соратницами осенью 2017 года стали молодые ямальские пенсионерки Галина Годнюк, которая переехала из Ямала в Тюмень 10 лет назад, и Ярослава Дерякова, прибывшая к подруге три года назад. Они дружили с первых дней жизни на полуострове, с 1985 года жили рядом в поселке Тундровом, потом вместе получили квартиры в северной части Нового Уренгоя.

"Мы там прожили всю свою молодость, на пенсию переехали сюда: в Тюмени нам подходит климат. По программе мы пользуемся льготами. Например, обслуживание в поликлинике им. Нигинского – это шикарная поликлиника, там очень хорошие врачи. А к нашей ямальской пенсии на юге Тюменской области нам добавляют две тысячи к пенсии", - рассказали пенсионерки.

Землячество. Фото ИА "Тюменская линия" Землячество. Фото ИА "Тюменская линия"

Людмила Байбарова живет в Тюмени с 2012 года. Мать троих детей, она с ужасом вспоминает то время, когда была с маленькими детьми проездом на железнодорожном вокзале или в аэропорту. Когда-то о благоустройстве областной столицы можно было только мечтать.

"Теперь же город стал чистым и ухоженным. Перед переездом четыре года ездила по всем городам. Приехали в Тюмень, и я сказала: "Лучше города, чем Тюмень, нет". Я никуда не поеду жить – ни в Ялту, ни в Сочи, ни в Волгоград. После Москвы самый лучший город – это Тюмень. Самый лучший город – Тюмень! Люблю и транспорт, и улицы… Спасибо за такое преображение", - похвалила тюменские власти ямальская пенсионерка.

Землячество. Фото ИА "Тюменская линия" Землячество. Фото ИА "Тюменская линия"

Лина Орлова