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Восемьдесят ямальских подростков отдохнут в палаточном лагере "Северные просторы"

Общество, 17:32 16 июля 2018

фото ИА "Север-пресс"

80 подростков отдохнут в палаточном лагере "Северные просторы", который расположен на берегу реки Собь вблизи пос. Харп, с 16 июля, сообщает ИА "Север-пресс".

Участники смены получат туристские и спортивные навыки в экстремальных условиях, их научат ориентироваться на местности и оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, для них подготовили насыщенную и интересную программу: экологическое просвещение, изучение окружающего мира, знакомство с разными профессиями.

В лагере есть футбольное поле, сцена, общее костровое место, крытая столовая, площадка для фрироупа. Жить школьники будут в четырехместных туристических палатках с тамбуром для хранения личных вещей, установленных на деревянных настилах. Запланирован поход детей без ночевки за пределы лагеря. Для оказания медицинской помощи в лагере круглосуточно будет работать медицинский кабинет.

Смена завершится 29 июля.

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# дети , лагерь , палатки , река Собь , Ямал

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