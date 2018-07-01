Единый центр оперативного реагирования Тюмени заработал в новом формате

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Центр обработки вызовов-112 заработал в составе Единого центра оперативного реагирования Тюмени. С 5 июля операторы приняли уже более 10 тыс. звонков от жителей областного центра. Ранее эту работу выполняли специалисты "РИО-Центра".

По словам директора городского Единого центра оперативного реагирования Александра Ильина, теперь учреждение объединяет в себе три структуры – единую диспетчерскую службу города, центр обработки вызовов-112 и центр информирования населения.

"В июле мы завершили все организационные мероприятия и соединили на базе нашего централизованного учреждения ранее разрозненные функции. Частично мы их начали выполнять с февраля 2018 года, работа идет вполне успешно, удается решать многие проблемы, с которыми к нам обращаются жители", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Единая дежурная диспетчерская служба оповещает население в случае ЧС, помогает решить проблемы в жилищно-коммунальной сфере, берет на себя роль координатора. Специалисты взаимодействуют с аварийно-диспетчерскими службами ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Здесь же ведется контроль реагирования служб 01, 02, 03, 04 и ЖКХ на поступившие на номер 112 звонки.

Центр информирования населения выполняет роль справочной службы. По телефону 45-15-20 операторы информируют тюменцев о работе администрации, отключениях коммунальных ресурсов на инженерных сетях. "Акцент делается на качественное содержательное информирование жителей города", - отметил Александр Ильин.

Центр обработки вызовов-112 обрабатывает звонки, поступающие на номер 112.

"В сутки операторы принимают до 1 тысячи звонков. Существует их определенная классификация, оператор в зависимости от тематики звонка переключает человека на нужную службу, чтобы он, например, находясь в состоянии аффекта, не принял неправильного решения", - пояснил Александр Ильин.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Любовь Голышева