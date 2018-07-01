В Ишиме растет популярность музеев

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч горожан побывали на экскурсиях в музеях Ишима, а шесть тысяч ишимцев приняли участие в интерактивных программах и мастер-классах.

В проекте "Музей в чемодане" поучаствовали около двух тысяч маленьких ишимцев. Мини-выставки сотрудники комплекса привозили прямо в детские сады города, чем удивляли и радовали малышей. Юные ишимцы - одни из самых активных участников мероприятий музейного комплекса. 316 ребят представили свои творческие работы на конкурс "Сказка в ладошках".

Как рассказала директор музейного комплекса им. П. Ершова Любовь Нечаева, продолжают пополняться фонды учреждения. В планах специалисто, организовать экскурсии в фондохранилища. Буквально на днях 40 картин из запасников стали основой новой выставки "Ишим глазами художников".

Ишимский музей становится все более популярным у горожан и гостей города. Итоги работы за первое полугодие 2018 года показали, что музейная деятельность в Ишиме приобретает все большие масштабы.

В настоящее время музейный комплекс Ишима – это музей "Городская управа", арт-галерея и музей им. Петра Ершова. 25 новых выставок за полгода – результат работы всего творческого и научно-исследовательского коллектива. Персональные выставки художников Ишима и Приишимья, народное творчество, выставка детского рисунка "Я рисую Конька-горбунка", выставка педальных машинок эпохи СССР – лишь некоторые из выставочных проектов.

Научно-исследовательская работа – это основа основ музейного дела. Благодаря ишимским краеведам и ученым в 2018 году увидели свет пять изданий на историческую тему. Среди них солидный том альманаха "Тобольск и вся Сибирь", посвященные Ишиму и альбом об ишимских художниках "Мы с музой встретились в Ишиме".

Инна Кондрашкина