Более сорока видеокамер установят на дорогах Среднего Урала

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47 комплексов фотовидеофиксации установят на автомобильных дорогах Среднего Урала, сообщает правительство Свердловской области.

До конца года на дорогах муниципальных образований Свердловской области, среди которых Екатеринбург, Нижний Тагил, Березовский, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, а также на автодорогах областного значения появится дополнительные камеры.

"По итогам 2017 года на тех участках дорог, которые были оборудованы камерами фотовидеофиксации, число аварий со смертельным исходом сократилось на 27 процентов в сравнении с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Иными словами, установив видеокамеры, мы сохранили жизни более сорока человек", - отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Проект по внедрению системы фотовидеофиксации нарушений ПДД реализуется на территории Свердловской области с 2013 года. На дорогах Среднего Урала эксплуатируется более 120 стационарных комплексов и около 130 передвижных.

Кроме того, в целях повышения безопасности до конца года в Екатеринбурге будут дополнительно установлены уличные видеокамеры в соответствии с определением приоритетных мест. Сегменты системы видеонаблюдения функционируют в более чем 50 муниципальных образованиях. В состав таких комплексов включены около четырех тысяч камер уличного наблюдения и более сотни единиц системы экстренной связи "гражданин - полиция".