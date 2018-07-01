Тюменцам напомнили о безопасности пляжных зон
Пляжные зоны озера Верхнее Кривое (район Верхнего Бора) и пруда Лесного (лесной массив ТЭЦ-2) пригодны для безопасного отдыха, сообщает департамент городского хозяйства.
Указанные зоны отдыха с пляжами благоустроены, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности жизни людей на воде.
На других городских водоемах, где купание запрещено, установлены информационные знаки "Купаться запрещено". Использование таких водных объектов опасно для жизни и здоровья.
Тюменцев просят обращать внимание на установленные запрещающие информационные знаки и не подвергать жизнь опасности.