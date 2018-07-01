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Тюменцам напомнили о безопасности пляжных зон

Общество, 18:05 17 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Пляжные зоны озера Верхнее Кривое (район Верхнего Бора) и пруда Лесного (лесной массив ТЭЦ-2) пригодны для безопасного отдыха, сообщает департамент городского хозяйства.

Указанные зоны отдыха с пляжами благоустроены, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности жизни людей на воде.

На других городских водоемах, где купание запрещено, установлены информационные знаки "Купаться запрещено". Использование таких водных объектов опасно для жизни и здоровья.

Тюменцев просят обращать внимание на установленные запрещающие информационные знаки и не подвергать жизнь опасности.

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# безопасность , пляжи

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