Тюменцам напомнили о безопасности пляжных зон

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Пляжные зоны озера Верхнее Кривое (район Верхнего Бора) и пруда Лесного (лесной массив ТЭЦ-2) пригодны для безопасного отдыха, сообщает департамент городского хозяйства.

Указанные зоны отдыха с пляжами благоустроены, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, соответствуют предъявляемым требованиям к обеспечению безопасности жизни людей на воде.

На других городских водоемах, где купание запрещено, установлены информационные знаки "Купаться запрещено". Использование таких водных объектов опасно для жизни и здоровья.

Тюменцев просят обращать внимание на установленные запрещающие информационные знаки и не подвергать жизнь опасности.