Баяновский признан памятником природы регионального значения

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Участок особо охраняемой природной территории "Баяновский", расположенный южнее с. Успенка Тюменского района, объявлен памятником природы регионального значения, сообщает администрация района.

Согласно постановлению правительства Тюменской области, "Баяновский" - 60 по счету памятник природы в регионе. Он создан для сохранения популяции калипсо луковичной, растения, занесенного в Красные книги РФ и Тюменской области.

Этот вид из семейства "Орхидные" долгое время считали исчезнувшим в Тюменской области, так как более 50 лет подтверждений его произрастания не было. Весной 2012 года биологи-краеведы Баянов и Ситников, изучив имеющиеся данные, направились на поиски таинственного цветка в окрестности с. Успенка. В зеленомошно-сфагновом старом ельнике была найдена многочисленная популяция.

В ходе изучения участка кроме калипсо луковичной на территории было обнаружено еще 12 видов растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области, три из которых: башмачок настоящий, надбородник безлистный, гнездоцветка клобучковая занесены также в Красную книгу РФ. Кроме того, на участке обнаружены редкая бабочка многоцветница L-белое и гриб саркосома шаровидная.

Необходимость охраны уникальной территории подтверждена в ходе экологической экспертизы материалов по созданию памятника природы "Баяновский".

На территории памятника природы по согласованию с департаментом недропользования и экологии Тюменской области разрешается проведение санитарных рубок в установленном законом порядке; проведение научно-исследовательских работ. Без согласования в памятнике природы можно отдыхать, собирать грибы и ягоды, но при этом нельзя использовать автомобили и другие транспортные средства.

За нарушение режима особой охраны предусмотрена административная ответственность.