В озере Андреевском утонул молодой тюменец
Фото МЧС Тюменской области
Молодой тюменец утонул на озере Андреевском 17 июля. Сообщение о происшествии поступило сотрудникам станции скорой помощи в 18 часов 19 минут, рассказали в областном департаменте здравоохранения.
Очевидцы происшествия самостоятельно вытащили парня из воды. Вызвав медиков, они сами оказывали первую помощь пострадавшему.
К сожалению, спасти молодого человека не удалось, врачи скорой констатировали смерть тюменца.
Николай Ступников