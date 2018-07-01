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В озере Андреевском утонул молодой тюменец

Происшествия, 11:38 18 июля 2018

Фото МЧС Тюменской области

Молодой тюменец утонул на озере Андреевском 17 июля. Сообщение о происшествии поступило сотрудникам станции скорой помощи в 18 часов 19 минут, рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Очевидцы происшествия самостоятельно вытащили парня из воды. Вызвав медиков, они сами оказывали первую помощь пострадавшему.

К сожалению, спасти молодого человека не удалось, врачи скорой констатировали смерть тюменца.

Николай Ступников

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# озеро Андреевское , происшествие

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