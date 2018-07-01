В Успенке в ЭЭГ-кабинете планируют принимать пациентов из разных районов области

Фото пресс-службы ФЦН Фото пресс-службы ФЦН

Уникальный кабинет ЭЭГ-мониторинга для диагностики эпилепсии, открывшийся в Успенском детском психоневрологическом доме-интернате, в перспективе сможет принимать на обследование пациентов из разных районов Тюменской области, сообщили в пресс-службе Федерального центра нейрохирургии Тюмени.

Открытие кабинета состоялось 17 июля в рамках партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании", реализуемого по инициативе депутата Тюменской областной Думы, главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессора Альберта Суфианова.

"Пару лет назад в ФЦН прооперировали несколько детей из Успенки, случаи были тяжелыми, мы очень гордились результатами. Но потом, когда я стал навещать их, понял, что хирургия – это только часть дела. Детям нужна особая поддержка после операции. Так я пришел к мысли, что нужно организовать помощь прямо в интернате", - рассказал Альберт Суфианов. Он подчеркнул, что над проектом "Жизнь в ясном сознании" работала большая команда людей. Огромную поддержку оказало правительство Тюменской области, партия "Единая Россия", медицинское сообщество и представители социальной сферы.

Как заявила на церемонии открытия кабинета заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, подобное сотрудничество медицинских и социальных учреждений должно стать нормой, а не уникальным случаем. Ведь интернат не больница: здесь почти нет людей в белых халатах, условия для детей и родителей более привычные, а значит, у пациентов более благоприятный настрой, меньше страха и дискомфорта.

"Реабилитация обязательно должна сопровождаться социальными технологиями. Мы будем продолжать поддерживать такие проекты. Без всяких сомнений, это необходимость, тем более, когда речь идет о детях. Я все больше убеждаюсь: если появляется идея сделать что-то полезное для людей, обязательно найдутся люди, готовые оказать поддержку", - отметила замгубернатора, добавив, что вместе с Альбертом Суфиановым они уже осмотрели другие социальные учреждения, на базе которых можно было бы применить опыт проекта.

Лечение эпилепсии – актуальная проблема современной медицины. На юге Тюменской области распространенность этого заболевания составляет среди детей 3,8 случая на 1000 человек, среди взрослых - 2,4 на 1000 человек. При своевременной диагностике и адекватном лечении около 70% больных эпилепсией могут жить без приступов.

ЭЭГ-мониторинг – единственный эффективный способ поставить точный диагноз и назначить правильное лечение пациентам с подозрением на эпилепсию. Оборудование, которым оснащен кабинет, поможет врачам качественно улучшить диагностику, а от этого напрямую зависят шансы на выздоровление. Высочайшее качество видео позволит получать полную и достоверную информацию о частоте приступов, обеспечит возможность детально изучать структуру приступа и по этим данным максимально точно определять локализацию эпилептогенных зон в структурах головного мозга (данная конфигурация системы видео-наблюдения реализована в России впервые).

Более этого, ЭЭГ-мониторинг важен не только при первичной диагностике эпилепсии. На его результаты врачи опираются при принятии решения об изменении или отмене медикаментозного лечения.

Открытие кабинета - событие значимое и долгожданное. Около двух лет велась кропотливая межведомственная организационная работа, направленная на создание в стенах социального учреждения условий для комплексного обследования детей, пребывающих в интернате. Отремонтировали помещение, закупили необходимое оборудование, обучили специалистов. В результате, здесь смогут оказывать помощь не только ребятишкам из интерната.

"В нашем интернате проживает 360 воспитанников, из них 70% больны эпилепсией. Создав такой кабинет, мы помогли не только им. Во-первых, эти дети будут меньшее количество времени находиться в Федеральном центре нейрохирургии, смогут легче проходить реабилитацию и социализироваться. Во-вторых, когда кабинет получит лицензию и войдет в систему ОМС, мы сможем принимать на суточное наблюдение и консультирование врачами ФЦН детей со всей области и не только. От имени сотрудников, родителей и детей я благодарю всех, кто причастен к реализации проекта", - сказала директор дома-интерната Людмила Рожкова.

Проект "Жизнь в ясном сознании", хоть и является партийным, но при этом остается уникальным для России. По мнению секретаря Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрея Артюхова, этот опыт будет полезен для других регионов.

"Альберт Акрамович - сильный лидер, увлеченный человек, крупный ученый и практик, который не только создает школу последователей и учеников, но и генерирует важные проекты. При поддержке правительства и партии он пришел к поставленной цели. Но также важна и поддержка специалистов, которые выполняют свою работу на местах, ведь дело не только в финансах, но и в профессионализме", - подчеркнул он.

О проекте "Жизнь в ясном сознании" уже наслышаны и за рубежом. Недавно в Успенском доме-интернате побывала делегация иностранных врачей, среди которых были представители Японии и Швейцарии. Зарубежные профессора отметили значимость проекта и прекрасные условия содержания детей в учреждении.

Перспективы сотрудничества в рамках проекта видят и российские коллеги. Об этом, выступая на открытии кабинета ЭЭГ-мониторинга в Успенке, заявила директор института физиологии им. И. М. Павлова (Санкт-Петербург) Людмила Филаретова, приехавшая в Федеральный центр нейрохирургии по обмену опытом.

"С Альбертом Суфиановым мы познакомились в прошлом году на конференции в Санкт- Петербурге. Он поразил своим докладом о ФЦН. Сегодня мы приехали в Тюмень и для нас большая радость присутствовать на этом важном событии. Тема реабилитации очень близка нашему институту, и я думаю, что мы найдем точки взаимодействия в рамках проекта. Тем более, что правительство РФ объявило о десятилетии детства в стране", - сказала она.

Приятным моментом для гостей, принявших участие в открытии ЭЭГ-кабинета стало выступление воспитанников дома-интерната.