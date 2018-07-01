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В поселке Тазовский на Ямале планируется строительство завода по разведению молоди сиговых рыб

Общество, 16:21 18 июля 2018

Фото АО «Транснефть – Сибирь»

Завод по разведению молоди сиговых рыб будет построен в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Данный вопрос обсуждался на совещании в Салехарде, которое по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова провел заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников. В совещании также приняли участие заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Сметанюк, врио главы Тазовского района Василий Паршаков, представители департаментов правительства ЯНАО.

Возведение завода планируется в рамках строительства объектов социальной инфраструктуры магистрального нефтепровода (МН) Заполярье – Пурпе, что предусмотрено шестисторонним соглашением о взаимодействии между полномочным представителем президента РФ в УФО, правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, правительством Тюменской области, ПАО "Транснефть" и АО "Корпорация оазвития".

Завод рассчитан на производство и выпуск в водоемы не менее 6 млн мальков сиговых рыб в год. Строительство завода оценивается в 300 млн руб. Срок реализации проекта – до конца 2019 года.

Строительство нового рыбозавода будет осуществляться в целях исполнения обязательств по воспроизводству водных биоресурсов, связанных с эксплуатацией объектов магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" в регионе, в том числе МН Заполярье – Пурпе. Другая важная цель - удовлетворение нужд региона по зарыблению водоемов.

В ходе совещания одобрено техническое задание на проведение проектно-изыскательных работ по строительству завода. Кроме того, определен оператор по реализации данного проекта, им стала некоммерческая организация "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал". В течение ближайшего месяца оператор сделает расчет затрат на проведение проектно-изыскательских работ и строительство объекта и до декабря текущего года обеспечит выполнение проектно-изыскательных работ.

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# заводы , Корпорация Развития , Сергей Сметанюк , Транснефть-Сибирь

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