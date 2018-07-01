Более двух миллионов рублей похитила бухгалтер из бюджета Ханты-Мансийска

Фото прокуратура ХМАО Фото прокуратура ХМАО

Более 2,3 млн рублей составил ущерб, который причинила городскому бюджету Ханты-Мансийска бухгалтер муниципального бюджетного учреждения. За мошенничество в крупном размере бывшую чиновницу приговорили к полутора годам колонии общего режима, сообщает прокуратура ХМАО.

В суде обвинитель предоставил исчерпывающие доказательства того, что подсудимая, главный бухгалтер городской централизованной библиотечной системы, вносила ложные сведений о начислении заработной платы и отпускных похищала бюджетные деньги.

Всего с 2010 по 2015 годы она похитила более 2,3 млн рублей. Суд согласился с мнением гособвинителя и признал женщину виновной. Ей назначили год и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил требования о взыскании с осужденной ущерба, причиненного бюджету города.